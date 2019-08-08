У Київському ЦРМС облаштували дитячий куточок

У Київському Центрі розвитку місцевого самоврядування облаштували дитячий куточок, який планують доповнювати іграшками для різних вікових груп та шкільною літературою.

Про це повідомляє Київський Центр розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою» у Facebook.

"У Київському ЦРМС організували дитячий куточок. Минули часи, коли гендер визначав вид діяльності, час, проведений на роботі, чи проблеми з тим, куди подіти дитину, доки жінка працює… Сьогодні нікого не здивують кафе і ресторани і навіть магазини kids friendly. Проте для установ і офісів - це ще нове починання", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у багатьох європейських країнах є практика створювати дитячі кімнати в офісах, а в Україні така ініціатива запроваджена в стінах Верховної Ради.

"Відтепер у приміщенні Київського ЦРМС ми обладнали дитячий куточок, де малеча зможе погратись, помалювати чи почитати… Сподіваємось, що тепер батьки, які раніше відкладали візити на наші семінари за сімейними обставинами, будуть без остраху приїздити. А можливо, й переймуть «естафетну паличку» та запровадять подібну ініціативу у виконавчих органах своїх об’єднаних територіальних громад та центрах надання адміністративних послуг", - зазначив директор Київського ЦРМС Олег Любімов.

Радник з питань комунікацій Київського ЦРМС Оксана Лелюк зауважила, що дитячий куточок – необхідна ініціатива не лише для учасників семінарів, які приїжджають з громад, а й для працівників Центру, адже дитяча кімната – це повноцінний елемент корпоративної культури, в якій створюються всі необхідні умови для комфортної та ефективної роботи.

Дитячий куточок ще будуть доповнювати новими іграшками для різних вікових груп малечі та шкільною літературою, аби діти мали змогу готуватися до занять.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Київський ЦРМС