ЦНАП, унікальний парк і житло для дітей-сиріт: Іваньківська ОТГ розиває соцсферу
Незважаючи на невеликий час існування, тут втілюють одразу кілька цікавих проєктів, спрямованих на покращення рівня життя, добробуту, обслуговування та сприяння розвитку всіх її жителів.
В ОТГ створюють свій ЦНАП, збільшують надходження до бюджету громади, ефективно розпоряджаються майном, допомагають з житлом для воїнів АТО/ООС та дітей-сиріт, а також розвивають унікальний парк, щоб приваблювати туристів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Іваньківська ОТГ одна з найпрогресивніших територіальних громад у краї. Адже з моменту її утворення ми розпочали вирішувати проблеми, за які попередня влада не бралась упродовж багатьох років. Розпочали з фінансів”, - розповідає голова Іваньківської ОТГ Леся Поліщук.
За її словами, пошук джерел надходжень до бюджету громади є одним з першочергових завдань. Шлях, який бачить керівництво ОТГ – це ефективне використання майна, що має громада. На території Іваньківської ОТГ є 11 ставків, орендна плата за використання яких – це одне з джерел наповнення місцевого бюджету.
Один з найамбітніших планів Іваньківської ОТГ – створення власного Центру надання адміністративних послуг, відкриття якого очікують до кінця року. Громада стала учасницею Програми «U-LEAD з Європою» щодо створення Центру надання адміністративних послуг.
«Навіть не уявляєте, як вся наша громада хоче мати свій ЦНАП. Бо це надасть жителям доступ до якісних адміністративних послуг, як-от реєстрація бізнесу, речових і майнових прав. Тут буде свій державний реєстратор. До прикладу, нині на весь Маньківський район є лише один державний реєстратор», - сказала Поліщук.
Підготовка до відкриття Центру йде повним ходом. Навчання майбутніх працівників ЦНАПу Іваньківської ОТГ стартує 13 серпня.
Діє і програма забезпечення житлом воїнів АТО/ООС та дітей-сиріт. Квартири для них вирішили облаштувати у приміщенні колишнього дитячого садка, яке майже 20 років стояло пусткою.
«Це добротна двоповерхова будівля, яку збудували наприкінці 70-их років. У ній був розміщений дитячий садочок, який закрили ще у 2000-му. Нині вирішується питання щодо переведення приміщення з нежитлового фонду у житловий та облаштування там близько 10 квартир», - пояснила Леся Поліщук.
Є в Іваньківської ОТГ і власне бачення розвитку туристичної галузі. Свого часу Іваньківський спиртзавод з ініціативи директора Олександра Величка своїм коштом збудував чудовий парк «Олександрія». Там є і ставок, і альтанка, і місток, і красивий фонтан, і капличка. За неповторну красу жителі району називають «Олександрію» Малою "Софіївкою", порівнюючи з відомим Софіївським парком в Умані.
«Він настільки популярний, що сюди фотографуватись приїздять пари, які беруть шлюб, діти з табору відпочинку, який є у Маньківському районі, і загалом молоді люди не лише з нашого району, а й з інших регіонів України. Ми працюємо над тим, щоб парк «Олександрія» внесли до переліку туристичних маршрутів», - підкреслила голова Іваньківської ОТГ.
Також Леся Поліщук є переконаною прибічницею ідеї децентралізації влади та створення об’єднаних територіальних громад.
«Об’єднавшись, ми отримали більше можливостей для розвитку, збільшився бюджет, і ще великим плюсом є те, що нам передали землю», - резюмувала вона, додавши, що на сьогодні дуже актуальною і гострою проблемою для об’єднаної громади є питання поновлення роботи спиртового та цукрового заводів як головних наповнювачів місцевого бюджету. За словами голови, громада вже вдруге направила звернення щодо цього до Адміністрації Президента.
Іваньківська ОТГ знаходиться у Маньківському районі Черкаської області. До складу ОТГ увійшло чотири села: Іваньки, Тимошівка, Березівка та Крачківка. Кількість населення, як зазначається на сайті громади, становить понад 4170 мешканців. Діють три дитячі садочки та дві школи, одна з яких - єдина в Маньківському районі - має статус інноваційної. На сьогодні власні надходження громади становлять понад 15 мільйонів. Торік ОТГ виконала бюджет на 32 мільйони, з урахуванням усіх одержаних субвенцій.
Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.
Фото: ivankivska.gromada.org.uа, ukrainaincognita.com