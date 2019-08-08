ЦНАП, унікальний парк і житло для дітей-сиріт: Іваньківська ОТГ розиває соцсферу

Іваньківська об’єднана територіальна громада, що на Черкащині, утворилася півтора року тому.

Незважаючи на невеликий час існування, тут втілюють одразу кілька цікавих проєктів, спрямованих на покращення рівня життя, добробуту, обслуговування та сприяння розвитку всіх її жителів.

В ОТГ створюють свій ЦНАП, збільшують надходження до бюджету громади, ефективно розпоряджаються майном, допомагають з житлом для воїнів АТО/ООС та дітей-сиріт, а також розвивають унікальний парк, щоб приваблювати туристів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Іваньківська ОТГ одна з найпрогресивніших територіальних громад у краї. Адже з моменту її утворення ми розпочали вирішувати проблеми, за які попередня влада не бралась упродовж багатьох років. Розпочали з фінансів”, - розповідає голова Іваньківської ОТГ Леся Поліщук.

За її словами, пошук джерел надходжень до бюджету громади є одним з першочергових завдань. Шлях, який бачить керівництво ОТГ – це ефективне використання майна, що має громада. На території Іваньківської ОТГ є 11 ставків, орендна плата за використання яких – це одне з джерел наповнення місцевого бюджету.

«Раніше всі орендарі платили по 200-250 гривень орендної плати за гектар водного плеса. Сьогодні це жалюгідні копійки. Щоб навести лад, громада провела аудит і доходи від оренди ставків одразу зросли в десятки разів. Ставок, за оренду якого до аудиту орендарі платили 5 тисяч гривень на рік, тепер приносить у бюджет громади 107 тисяч гривень. Дохід, що його отримувала громада з іншого ставка, після проведення аудиту теж зріз із 1 тис. 400 грн до 50 тис. грн на рік. Нині громада виставила на аукціон право оренди на ще один ставок», - зазначила голова ОТГ.

Один з найамбітніших планів Іваньківської ОТГ – створення власного Центру надання адміністративних послуг, відкриття якого очікують до кінця року. Громада стала учасницею Програми «U-LEAD з Європою» щодо створення Центру надання адміністративних послуг.

«Навіть не уявляєте, як вся наша громада хоче мати свій ЦНАП. Бо це надасть жителям доступ до якісних адміністративних послуг, як-от реєстрація бізнесу, речових і майнових прав. Тут буде свій державний реєстратор. До прикладу, нині на весь Маньківський район є лише один державний реєстратор», - сказала Поліщук.

Підготовка до відкриття Центру йде повним ходом. Навчання майбутніх працівників ЦНАПу Іваньківської ОТГ стартує 13 серпня.

Діє і програма забезпечення житлом воїнів АТО/ООС та дітей-сиріт. Квартири для них вирішили облаштувати у приміщенні колишнього дитячого садка, яке майже 20 років стояло пусткою.

«Це добротна двоповерхова будівля, яку збудували наприкінці 70-их років. У ній був розміщений дитячий садочок, який закрили ще у 2000-му. Нині вирішується питання щодо переведення приміщення з нежитлового фонду у житловий та облаштування там близько 10 квартир», - пояснила Леся Поліщук.

Є в Іваньківської ОТГ і власне бачення розвитку туристичної галузі. Свого часу Іваньківський спиртзавод з ініціативи директора Олександра Величка своїм коштом збудував чудовий парк «Олександрія». Там є і ставок, і альтанка, і місток, і красивий фонтан, і капличка. За неповторну красу жителі району називають «Олександрію» Малою "Софіївкою", порівнюючи з відомим Софіївським парком в Умані.

«Він настільки популярний, що сюди фотографуватись приїздять пари, які беруть шлюб, діти з табору відпочинку, який є у Маньківському районі, і загалом молоді люди не лише з нашого району, а й з інших регіонів України. Ми працюємо над тим, щоб парк «Олександрія» внесли до переліку туристичних маршрутів», - підкреслила голова Іваньківської ОТГ.

Також Леся Поліщук є переконаною прибічницею ідеї децентралізації влади та створення об’єднаних територіальних громад.

«Об’єднавшись, ми отримали більше можливостей для розвитку, збільшився бюджет, і ще великим плюсом є те, що нам передали землю», - резюмувала вона, додавши, що на сьогодні дуже актуальною і гострою проблемою для об’єднаної громади є питання поновлення роботи спиртового та цукрового заводів як головних наповнювачів місцевого бюджету. За словами голови, громада вже вдруге направила звернення щодо цього до Адміністрації Президента.

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Іваньківська ОТГ знаходиться у Маньківському районі Черкаської області. До складу ОТГ увійшло чотири села: Іваньки, Тимошівка, Березівка та Крачківка. Кількість населення, як зазначається на сайті громади, становить понад 4170 мешканців. Діють три дитячі садочки та дві школи, одна з яких - єдина в Маньківському районі - має статус інноваційної. На сьогодні власні надходження громади становлять понад 15 мільйонів. Торік ОТГ виконала бюджет на 32 мільйони, з урахуванням усіх одержаних субвенцій.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: ivankivska.gromada.org.uа, ukrainaincognita.com