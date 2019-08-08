На Львівщині фахівці ОТГ вивчали принципи бюджетного регламенту

Децентралізація не тільки дала ОТГ додаткові фінансові ресурси, але й наділила їх автономією у розподілі цих коштів.

Як правильно формувати бюджет громади, як грамотно розпорядитися статтями витрат, як функціонально розподілити кошти, яким чином забезпечити внутрішній контроль, аудит за виконанням бюджету?

Ці та інші питання розглядались на семінарі “Фінансовий менеджмент в об`єднаних територіальних громадах”. Його організував для фінансистів, бухгалтерів, спеціалістів і керівників відділів ОТГ області Львівський Центр розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою", повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначив радник з місцевих фінансів ЦРМС Юрій Голинський, головною метою фінансового менеджменту в громаді є використання з максимальною віддачею фінансових ресурсів, які належать усім мешканцям ОТГ. Тому в центрі уваги учасників семінару були принципи створення бюджетного регламенту — механізму управління коштами громади.

“Бюджетний регламент — це окремий документ. 31 травня цього року Міністерство фінансів розробило методичні рекомендації щодо нього. І тепер об`єднані громади можуть його використовувати, щоб регламентувати свою діяльність і краще комунікувати з усіма зацікавленими особами: депутатами, керівництвом, громадськістю тощо. Таким чином вони можуть підтверджувати і легітимізувати свої дії і мати план, що робити у різних випадках”, - розповів Голинський.

Участь у семінарі взяли експерти столичного Центру інформаційно-аналітичних технологій. Вони безпосередньо брали участь у проектах, проведених в ОТГ інших областей, оцінювали стан фінансового менеджменту у громадах. І тепер поділились своїми висновками та досвідом із львів`янами, представили кращі практики, які можна екстраполювати на місцеві ОТГ.

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Крім того, експерти презентували можливості розробленої ними комп`ютерної системи з управління бюджетом і з рішеннями для громад, які спрощують роботу фінансистів. Адже вони часто-густо змушені поєднувати свою роботу із веденням бухгалтерії. Програми мають окремі модулі для фінансів, доходів і видатків, обліку кадрів. Громади можуть придбати їх для оптимізації своєї роботи та зменшення ризику помилок.

За словами Голинського, найбільше труднощів у фінансистів виникає саме через сумісництво, яке спричиняє перенавантаження. Тому їм стануть у нагоді і запропоновані управлінські системи, і навчання. Продовженням семінару стане супровід, який фахівці ЦРМС забезпечать учасникам у розробці та впровадженні бюджетного регламенту.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Львівський ЦРМС