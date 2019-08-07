На Сумщині у кожній ОТГ створять служби у справах дітей

У кожній об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) Сумщини обов’язково мають бути створені служби у справах дітей.

На цьому наголосила тимчасово виконуюча обов’язки голови облдержадміністрації Ірина Купрейчик під час наради з керівниками підрозділів, які опікуються даним питанням, повідомили у пресслужбі ОДА.

«В умовах децентралізації зросли ризики розбалансування системи опіки над дітьми. Законодавством України передбачено створення служб у справах дітей як самостійного структурного підрозділу виконавчого комітету об’єднаної територіальної громади. На сьогодні в Сумській області створено 15 служб у справах дітей у виконавчих органах ОТГ, а в усіх ОТГ області проживає 68 853 дитини», - зазначила вона.

За словами начальника обласної служби у справах дітей Юрія Каліновського, останнім часом кількість зареєстрованих дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, на Сумщині збільшується. Зараз 867 дітей перебувають на такому обліку.

«Найбільшу кількість таких дітей взято на облік в Охтирському (75 осіб), Сумському (67), Ямпільському (64) районах, найменша – у Шосткинському (13) районі. І це, на жаль, не просто статистика, а доля дітей, яким досить часто загрожує безпека у власній неблагонадійній родині. Тому органи опіки змушені вилучати дітей із таких сімей, щоб забезпечити їм належний догляд і безпечне проживання. Якщо у 2018 році в області від батьків за рішенням суду було відібрано 18 дітей, то у цьому році вже 24», - сказав Каліновський.

Усі рішення про відібрання дитини прийняті органами опіки та піклування на основі розпоряджень голів райдержадміністрацій та міських голів. Технічну та процедурну складову управлінської дії здійснювали служби у справах дітей. На думку посадовців, це доводить неспроможність сільських та селищних рад негайно реагувати на негативні життєві обставини конкретної дитини. Відсутність структурного підрозділу чи хоча б однієї посадової особи у виконавчому комітеті ОТГ, зазначалося на нараді, є однією з причин такої статистики.

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За даними ОДА, нині на Сумщині проживає 2052 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що становить 1,2% від загальної кількості дитячого населення області. Під опікою, піклуванням перебуває 1415 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що становить 69% від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, взятих на облік службами у справах дітей області.

У прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу в області виховується 474 дитини з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У 28 дитячих будинках сімейного типу виховуються 187 дітей, у 151 прийомній сім’ї – 287 дітей.

Фото: sm.gov.ua