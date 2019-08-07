На Сумщині у кожній ОТГ створять служби у справах дітей
На цьому наголосила тимчасово виконуюча обов’язки голови облдержадміністрації Ірина Купрейчик під час наради з керівниками підрозділів, які опікуються даним питанням, повідомили у пресслужбі ОДА.
«В умовах децентралізації зросли ризики розбалансування системи опіки над дітьми. Законодавством України передбачено створення служб у справах дітей як самостійного структурного підрозділу виконавчого комітету об’єднаної територіальної громади. На сьогодні в Сумській області створено 15 служб у справах дітей у виконавчих органах ОТГ, а в усіх ОТГ області проживає 68 853 дитини», - зазначила вона.
За словами начальника обласної служби у справах дітей Юрія Каліновського, останнім часом кількість зареєстрованих дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, на Сумщині збільшується. Зараз 867 дітей перебувають на такому обліку.
Усі рішення про відібрання дитини прийняті органами опіки та піклування на основі розпоряджень голів райдержадміністрацій та міських голів. Технічну та процедурну складову управлінської дії здійснювали служби у справах дітей. На думку посадовців, це доводить неспроможність сільських та селищних рад негайно реагувати на негативні життєві обставини конкретної дитини. Відсутність структурного підрозділу чи хоча б однієї посадової особи у виконавчому комітеті ОТГ, зазначалося на нараді, є однією з причин такої статистики.
За даними ОДА, нині на Сумщині проживає 2052 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що становить 1,2% від загальної кількості дитячого населення області. Під опікою, піклуванням перебуває 1415 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що становить 69% від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, взятих на облік службами у справах дітей області.
У прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу в області виховується 474 дитини з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У 28 дитячих будинках сімейного типу виховуються 187 дітей, у 151 прийомній сім’ї – 287 дітей.
Фото: sm.gov.ua