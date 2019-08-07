Громади Хмельниччини найбільше витрачають на освіту та чиновників

За І півріччя цього року найбільше коштів із бюджетів громад Хмельницької області виділили на освіту та чиновників.

Про це повідомляє Хмельницький Центр розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою».

"Найбільшим споживачем коштів місцевих бюджетів є освітня галузь. Неоптимізована шкільна мережа, недостатня наповненість класів змушує громади витрачати кошти не лише на утримання освітніх закладів, а часто і на заробітну плату педагогічного персоналу. Вартість утримання одного учня для різних громад істотно відрізняється". - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що для Красилівської міської ОТГ середні видатки на одного учня за перші шість місяців поточного року становили 12,9 тис. грн, для Летичівської 16,7 тис. грн, для Ганнопільської, Новоушицької, Війтовецької, Староушицької дещо більше – 20 тис. грн, для Лісовогрінівецької 25,3 тис. грн, для Гуківської, Китайгородської та Крупецької – понад 26 тис. грн.

Крім того повідомляється, що середній показник співвідношення службовців та жителів становить 1 до 217. Тобто один представник органу місцевого самоврядування обслуговує 217 жителів громади.

"Виконання самоврядних повноважень потребує належного фінансування апаратів місцевих рад, тому видатки на управління також становлять істотну частину витрат. Найнижчою (10% від власних надходжень) вона є у Волочиській міській ОТГ, 12% у Розсошанській, 21% у Понінківській, понад 30% у Шаровечківській, Олешинській, Наркевицькій громадах. Водночас слід зауважити, що в різних громадах службовець апарату управління обслуговує різну кількість місцевих жителів", - додають у Центрі.

Аналіз бюджетів громад за І півріччя 2019 року зробила радник з питань місцевих фінансів Хмельницького ЦРМС Наталія Любченко.

За інформацією департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації, протягом шести місяців поточного року до місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад надійшло 813 млн грн власних та закріплених доходів, що на 7,7% більше, ніж було заплановано. Затверджених місцевими радами надходжень досягли всі громади, крім Старосинявської, рівень виконання надходжень якої становить 95,9%.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.