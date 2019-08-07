Сортування відходів: Дорошівська ОТГ переймає досвід європейських країн

У Дорошівській ОТГ на Миколаївщині формується сучасна система поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ). Її створення передбачене Стратегією розвитку громади на період до 2026 року.

Про це повідомили у Миколаївському Центрі розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою».

«Дорошівська громада вже два роки працює над створенням сучасної системи поводження з ТПВ. Вона формується у відповідності до Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, затвердженої Кабінетом міністрів у листопаді 2017 року», - розповів радник з питань регіонального розвитку Миколаївського ЦРМС Микола Дурман, який надає громаді методичну та інформаційно-консультаційну допомогу.

За його словами, з-поміж основних завдань цієї стратегії – поступовий перехід країни від домінування захоронення твердих побутових відходів до сортування й розділення для повторного використання.

У цьому напрямку й почала свою роботу Дорошівська ОТГ, використовуючи фінансову, консультаційну та методичну допомогу від різних донорів. У 2018 році за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад було придбано екскаватор та трактор із навісним обладнанням для комунального підприємства «Добробут», а у 2019 році – причіп до трактора, що буде використовуватися також і для вивезення сміття. Загалом на техніку використано близько 1,8 млн. грн.

Проєкти для отримання фінансової допомоги розроблялися за методичної підтримки Миколаївського ЦРМС.

Разом з активом громади серед мешканців, особливо молоді та дітей, проводиться просвітницька робота щодо екологічної ситуації в громаді та необхідності правильного поводження з ТПВ. Окрім того, на допомогу громаді в якості експерта-консультанта було залучено представника німецької Служби старших експертів (SES) в Україні, який протягом трьох тижнів вивчав екологічний стан природного середовища та стан поводження з ТПВ у громаді, а потім надав свої рекомендації щодо формування сучасної системи поводження з ТПВ.

На першому етапі вирішено започаткувати сортування та роздільний збір сміття. В с. Дорошівка та с. Білоусівка створено пункти прийому сортованих ТПВ, куди можна здати відходи та отримати відповідну винагороду. І вже наприкінці липня 2019 року з пункту збору роздільного сміття вивезено 1996 кг скла, 428 кг паперу, 99 кг поліетиленової плівки, 11 кг металевих банок, 28 кг флаконів та 70 кг пластикових пляшок. Загалом 2 632 кг сміття приблизним об'ємом 30 м. куб.

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«Плануємо започаткувати цікаве ноу-хау для мешканців громади та підприємців. Якщо особа сама приносить відсортоване ТПВ в пункт прийому, то отримує за нього кошти, але якщо ж такі відходи забирає комунальне підприємство, то люди кошти не отримують, але й не платять за послугу з вивезення сміття», - коментує сільський голова Олександр Ігнатов.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Миколаївський ЦРМС