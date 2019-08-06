На Вінниччині створили Асоціацію керівників освіти ОТГ На Вінниччині створили Асоціацію керівників освіти ОТГ.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив радник з питань муніципальних послуг Вінницького ЦРМС Віталій Швець.

«Ідея створити громадську організацію виникла під час чергового семінару для керівників освіти. Загальні збори відбулися у Немирівській міській ОТГ, на яких і прийняли відповідне рішення. Метою такого об'єднання стало створення платформи для обміну досвідом та надання методичної підтримки учасникам організації, а також для захисту прав та інтересів учасників у процесі професійної діяльності», - пояснив Швець.

За його словами, створенню такого об’єднання передували регулярні зустрічі керівників освіти об’єднаних громад на базі Вінницького Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою», які відбувалися з метою збільшення можливостей співробітництва освітян з ОТГ між собою та співпраці з іншими зацікавленими сторонами, а також сприяння створенню та поширенню кращих практик та досвіду серед громад області. Неодноразово освітяни відвідували навчальні заходи у Вінницькому ЦРМС, а також їздили за досвідом до громад з інших областей України.

Така налагоджена співпраця успішно трансформувалась у регіональну мережу керівників освіти (U-LEADери освіти). Сьогодні такі мережі функціонують у 13 областях України.

Членами громадської організації «Асоціація керівників освіти об’єднаних територіальних громад Вінниччини» стали понад 20 керівників органів управління освітою ОТГ області. Головою організації було обрано Анатолія Пасічника, начальника відділу освіти Немирівської міської ради.

«Створення та реєстрація громадської організації дадуть можливість офіційно представляти інтереси освітян у відносинах з органами публічної влади, захищати їхні права та відстоювати інтереси громад у сфері освіти, також з’являється гарна можливість обмінюватись досвідом та надавати один одному методичну підтримку», - зазначив Пасічник.

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Як уточнив Швець, днями вже відбулось перше засідання Асоціації, під час якого було схвалено план дій організації до кінця поточного року. Учасники об’єднання домовилися, що першим його заходом стане навчання для директорів опорних шкіл.

«Наразі в ОТГ створюються опорні школи, і їх директори стикаються з тим, що їхні обов’язки розширюються, і треба мати справу з управлінськими функціями, досі незнайомими. Отож, члени Асоціації вирішили, що треба провести навчання для цих директорів, причому на базі опорної школи, яка працює саме в ОТГ. Домовилися, що ми підтримаємо цю ініціативу і проведемо такий захід наприкінці вересня-початку жовтня», - сказав радник з питань муніципальних послуг Вінницького ЦРМС Віталій Швець.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Вінницький ЦРМС