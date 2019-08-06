ОТГ Чернігівщини отримали 60 мільйонів на розвиток інфраструктури

На казначейські рахунки об’єднаних територіальних громад Чернігівщини надійшло майже 60 млн грн державної субвенції на розвиток інфраструктури, що становить 45% від суми, затвердженої Мінрегіоном України на реалізацію 168 проєктів.

Про це повідомляє департамент економічного розвитку Чернігівської ОДА. Читайте також: Асоціація районних та обласних рад підготувала "шпаргалку" для нової Ради "У першій декаді липня Мінрегіон погодив області 168 інфраструктурних проєктів ОТГ на загальну суму понад 132,7 млн грн. Наразі на казначейські рахунки надійшло майже 60 млн грн", - ідеться у повідомленні. Зазначається, що кошти державної субвенції в громадах будуть використані на відновлення вуличного освітлення, капремонти бюджетних установ, систем водопостачання і водовідведення та автодоріг комунальної власності, закупівлю спецтранспорту та шкільних автобусів тощо. Фото: 1news.zp.ua