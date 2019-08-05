Асоціація районних та обласних рад підготувала "шпаргалку" для нової Ради

Нова Верховна Рада має першочергово ухвалити чотири законопроєкти щодо децентралізації, зокрема йдеться про засади адміністративно-територіального устрою.

Відповідний перелік сформувала і опублікувала Українська асоціація районних та обласних рад на своєму сайті.

"Головним і найбільш очікуваним для усіх, хто впроваджує реформу, є законопроєкт «Про засади адміністративно-територіального устрою України» ( №8051), який у Верховній Раді лежить вже півтора року і який парламент минулого скликання тричі виносив у зал, але так і не набрав голосів бодай для початку його розгляду", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що експерти називають цей законопроєкт «декомунізацією українського законодавства у частині адміністративно-територіального устрою». Коли законопроєкт нарешті ухвалять, чинність втратить указ президії Верховної Ради УРСР від 1981 року. Саме цей архаїчний указ досі регулює порядок формування адмінтерустрою в Україні.

"Проєкт закону не змінює адміністративно-територіального устрою країни, але він встановлює чіткий і сучасний порядок його формування у майбутньому: правила, компетенції, терміни. Без цього остаточно сформувати ефективну систему врядування на усіх рівнях – громад, районів, регіонів – буде неможливо", - додають в асоціації.

Також до першочергових законопроєктів Українська асоціація обласних та районних рад відносить проєкт «Про внесення змін до закону «Про регулювання містобудівної діяльності» ( № 6403).

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"Він важливий, передусім, для об’єднаних громад, для їхнього цілісного планування і розвитку. Замість десятків дорогих і складних документів з планування населених окремих пунктів громади, ОТГ з прийняттям цього законопроєкту зможуть затверджувати єдиний документ з просторового планування – план об’єднаної громади", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в асоціації наголошують, що першочергово необхідно ухвалити ще два законопроєкти - "Про службу в органах місцевого самоврядування" (№ 8369) та щодо внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей) (№ 9441).

Водночас в асоціації зауважують, що до розгляду у Верховній Раді практично готові зміни до Конституції в частині децентралізації, але конституційні зміни – процес непростий і довготривалий.

"Текст конституційних змін є на Урядовому порталі. Експерти та представники місцевого самоврядування були залучені до підготовки і підтримують ці пропозиції. А у партії нової парламентської більшості вже заявляли про необхідність змін до Конституції, створення інституту префекта тощо. Отже положення цього документу новообрані парламентарії, теоретично, можуть взяти до розгляду", - додають в асоціації.

Фото: Фокус