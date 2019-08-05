Асоціація районних та обласних рад підготувала

Асоціація районних та обласних рад підготувала "шпаргалку" для нової Ради

Децентралізація
Укрінформ
Нова Верховна Рада має першочергово ухвалити чотири законопроєкти щодо децентралізації, зокрема йдеться про засади адміністративно-територіального устрою.

Відповідний перелік сформувала і опублікувала Українська асоціація районних та обласних рад на своєму сайті.

"Головним і найбільш очікуваним для усіх, хто впроваджує реформу, є законопроєкт «Про засади адміністративно-територіального устрою України» ( №8051), який у Верховній Раді лежить вже півтора року і який парламент минулого скликання тричі виносив у зал, але так і не набрав голосів бодай для початку його розгляду", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що експерти називають цей законопроєкт «декомунізацією українського законодавства у частині адміністративно-територіального устрою». Коли законопроєкт нарешті ухвалять, чинність втратить указ президії Верховної Ради УРСР від 1981 року. Саме цей архаїчний указ досі регулює порядок формування адмінтерустрою в Україні.

"Проєкт закону не змінює адміністративно-територіального устрою країни, але він встановлює чіткий і сучасний порядок його формування у майбутньому: правила, компетенції, терміни. Без цього остаточно сформувати ефективну систему врядування на усіх рівнях – громад, районів, регіонів – буде неможливо", - додають в асоціації.

Також до першочергових законопроєктів Українська асоціація обласних та районних рад відносить проєкт «Про внесення змін до закону «Про регулювання містобудівної діяльності» ( № 6403).

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"Він важливий, передусім, для об’єднаних громад, для їхнього цілісного планування і розвитку. Замість десятків дорогих і складних документів з планування населених окремих пунктів громади, ОТГ з прийняттям цього законопроєкту зможуть затверджувати єдиний документ з просторового планування – план об’єднаної громади", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в асоціації наголошують, що першочергово необхідно ухвалити ще два законопроєкти - "Про службу в органах місцевого самоврядування" (№ 8369) та щодо внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей) (№ 9441).

Водночас в асоціації зауважують, що до розгляду у Верховній Раді практично готові зміни до Конституції в частині децентралізації, але конституційні зміни – процес непростий і довготривалий.

"Текст конституційних змін є на Урядовому порталі. Експерти та представники місцевого самоврядування були залучені до підготовки і підтримують ці пропозиції. А у партії нової парламентської більшості вже заявляли про необхідність змін до Конституції, створення інституту префекта тощо. Отже положення цього документу новообрані парламентарії, теоретично, можуть взяти до розгляду", - додають в асоціації.

Фото: Фокус

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