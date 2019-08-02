У семи областях пройдуть консультації щодо стратегій розвитку регіонів

У семи областях Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ разом з міжнародними експертами проведуть публічні консультації з розробки стратегій розвитку регіонів.

Про це повідомив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода, зазначається на порталі "Децентралізація".

Негода заявив, що 2 серпня Мінрегіон та Національний демократичний інститут міжнародних відносин підписали Меморандум про співпрацю у проведенні публічних консультацій та заходів у процесі розробки Державної стратегії регіонального розвитку та регіональних стратегій розвитку на період 2021-2027 років.

"У регіонах триває підготовка нових стратегій розвитку. Ми чекаємо, що це будуть сучасні і дієві інструменти, а не формальні документи. Важливо, щоб нове обласне керівництво розуміло значення цієї роботи, серйозно поставилося до питання стратегічного розвитку територій. Але для того, щоб створити якісну стратегію, важливо говорити не лише з місцевими органами влади, треба залучати до діалогу бізнес та громадські організації, які інколи знають про проблеми і перспективи регіону більше, ніж місцева влада. Тому формат публічних консультацій ми вважаємо доречним і всіляко сприятимемо таким діалогам на місцях", - зауважив урядовець.

За умовами меморандуму, до кінця жовтня 2019 року публічні консультації з розробки регіональних стратегій розвитку на 2021-2027 роки пройдуть у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Закарпатській, Кіровоградській, Черкаській та Київській областях. Також міжнародні експерти сприятимуть проведенню таких консультації і з розробки нової Державної стратегії регіонального розвитку.

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Директорка Національного демократичного інституту міжнародних відносин в Україні Натія Джикія зазначила, що публічні консультації – це порівняно новий інструмент для України, але у світі його давно й успішно використовують як один з механізмів залучення громадян до прийняття рішень.

"Ми готові ділитися з вами найкращим досвідом. Допомагатиме нам у цьому зокрема Всеукраїнське громадське об’єднання "Інститут "Республіка", яке вже має досвід проведення публічних консультацій у співпраці з Міністерством охорони здоров’я України", - додала вона.

Національний демократичний інститут за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного державного управління має на меті допомогти уряду України розробити та втілити стратегію впровадження публічних консультацій в Україні. Публічні консультації є двостороннім процесом комунікації між урядом та громадянами щодо певних аспектів проведення реформ. Успішні консультації виносять на обговорення конкретні питання, які впливають на життя громадян, і забезпечують тісний зворотний зв'язок. Уряд використовує консультації, щоб інформувати про процес прийняття рішень. Публічні консультації також використовуються для підвищення обізнаності про процес здійснення реформ, успіхи уряду, а також можливості та складнощі, з якими зіштовхується уряд в процесі вирішення конкретних проблем у процесі реалізації державної політики.

Фото: decentralization.gov.ua