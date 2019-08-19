Зеленський увільнив очільника Миколаївської ОДА, якому пропонував писати заяву

“Увільнити Боня В’ячеслава Валентиновича від тимчасового виконання обов’язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації”, - зазначається в документі.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 17 липня в аеропорту Миколаєва, куди він прибув із робочою поїздкою, запропонував в.о. голови Миколаївської обласної державної адміністрації В'ячеславу Боню писати заяву про звільнення.

Так, до Президента звернувся підприємець, який тривалий час не може отримати землевідведення через відсутність підпису Боня. Водночас, почувши, що той заявляв про небажання працювати з Президентом Зеленським, зауважив: "Так в чому справа? Пишіть заяву!"

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На запитання, коли в області буде новий голова ОДА, Президент відповів: «У мене немає кандидатури. Ніхто не хоче йти сюди працювати. Допоможіть. Складіть мені шорт-лист з 5-7 осіб. Ми подивимося, вивчимо і, якщо підійде, призначимо протягом тижня», - підкреслив Зеленський.