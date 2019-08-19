Президент звільнив Гурбич з посади члена Нацкомфінпослуг

Президент Володимир Зеленський звільнив Ольгу Гурбич з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Відповідний указ №600/2019 оприлюднено на сайті глави держави.

“Звільнити Гурбич Ольгу Іванівну з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, згідно з поданою нею заявою”, - йдеться в документі.

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Як повідомлялося, Гурбич була призначена членом Нацкомфінпослуг у січні 2015 року.