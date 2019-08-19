Зеленський перепризначив свого представник у Раді

Президент Володимир Зеленський перепризначив Руслана Стефанчука на посаду представника Президента України у Верховній Раді.

Відповідні укази розміщено на сайті глави держави.

Так, указом №601/2019 Зеленський звільнив Стефанчука з посади Представника Президента у Верховній Раді

“Звільнити Стефанчука Руслана Олексійовича з посади Представника Президента України у Верховній Раді”, - йдеться в документі.

Водночас указом №602/2019 Стефанчука знову призначено представником Президента у ВР.

“Призначити Стефанчука Руслана Олексійовича представником Президента України у Верховній Раді України (за згодою)”, - зазначається в указі.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський 21 травня призначив юриста Стефанчука представником Президента у парламенті.

На позачергових парламентських виборах Стефанчук пройшов до Ради за списком партії “Слуга народу” під №2.