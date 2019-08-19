Зеленський перепризначив свого представник у Раді
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський перепризначив Руслана Стефанчука на посаду представника Президента України у Верховній Раді.
Відповідні укази розміщено на сайті глави держави.
Так, указом №601/2019 Зеленський звільнив Стефанчука з посади Представника Президента у Верховній Раді
“Звільнити Стефанчука Руслана Олексійовича з посади Представника Президента України у Верховній Раді”, - йдеться в документі.
Водночас указом №602/2019 Стефанчука знову призначено представником Президента у ВР.
“Призначити Стефанчука Руслана Олексійовича представником Президента України у Верховній Раді України (за згодою)”, - зазначається в указі.
Як повідомляв Укрінформ, Зеленський 21 травня призначив юриста Стефанчука представником Президента у парламенті.
На позачергових парламентських виборах Стефанчук пройшов до Ради за списком партії “Слуга народу” під №2.