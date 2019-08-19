На Івано-Франківщині планують відновити "митний експеримент" для ремонту доріг

Голова Івано-Франківської обласної держадміністрації Денис Шмигаль хоче звернутися до Міністерства фінансів України з пропозицією відновити "митний експеримент", завдяки якому кошти від перевиконання плану митницею йшли на будівництво та ремонт доріг.

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської ОДА.

"Денис Шмигаль звернеться до Мінфіну щодо відновлення «Митного експерименту», - йдеться у повідомленні.

Під час наради в голови облдержадміністрації начальник Служби автомобільних доріг в області Василь Буджак доповів, що на сьогодні капітально відремонтовано понад 500 км прикарпатських доріг загального користування державного значення, що становить 50% від усієї протяжності. Кількість відновлених автошляхів збільшується в середньому на 10 відсотків щороку. Однак у поточному році за наявного фінансування буде відремонтовано лише два відсотки державних доріг.

«Сьогодні нам потрібен план ремонту доріг і мостів в області. Важливим є відновлення «Митного експерименту», що дозволить значно збільшити кількість коштів на відповідні потреби. Ми маємо ремонтувати щонайменше по 15% доріг на рік, щоб за три роки досягти результату», - зазначив очільник області.

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Як повідомляв Укрінформ, експеримент з фінансового забезпечення реконструкції та поточного ремонту автомобільних доріг було впроваджено з вересня 2015 року. Відповідно до нього 50% від суми перевиконання щомісячних планових митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів, податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів) направлялося у спеціальні фонди відповідних регіональних бюджетів. Спочатку пілотний проєкт проводився в Одеській, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях. Потім участь в експерименті узяли всі митниці ДФС.