НБУ унормує відкриття та закриття рахунків відповідно до процедур банкрутства

Національний банк виніс на громадське обговорення проект постанови щодо унормування порядку відкриття та закриття рахунків клієнтів банків відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Відповідні норми містить проект постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів” (далі – Проект), що пропонується для громадського обговорення", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, регулятор пропонує встановити порядок: відкриття банками спеціального рахунку для здійснення керуючим санацією процедури санації боржника – юридичної особи, відкриття банками спеціального чи окремого рахунку для здійснення арбітражним керуючим процедури реструктуризації боргів чи погашення боргів боржника – фізичної особи (фізичної особи - підприємця), відкриття рахунків суб’єкту господарювання, що не має рахунків у цьому банку, на підставі поданих його представником заяви про відкриття поточного рахунку в електронній формі, підписаної кваліфікованим електронним підписом цього представника.

Також НБУ має намір встановити порядок закриття банками поточних рахунків фізичної особи - підприємця, який припинив підприємницьку діяльність (якщо на його рахунку немає залишку коштів), а також здійснення банком зміни рахунків клієнта – фізичної особи, яка припинила свою підприємницьку діяльність та має залишок коштів на рахунках.

Регулятор пропонує визначити вимоги до оформлення переліку осіб, які відповідно до законодавства України (установчих документів юридичних осіб - резидентів) мають право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи; зобов’язати юридичних осіб-нерезидентів та представництва юридичних осіб - нерезидентів в Україні повідомляти банк про внесення змін до їхніх реєстраційних документів.

Як відомо, що Кодекс України з процедур банкрутства набрав чинності 21 квітня 2019 року та вводиться в дію з 21 жовтня 2019 року (з дня його введення в дію втрачає чинність Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”). Згідно з цим Кодексом керуючий санацією під час здійснення процедури санації боржника – юридичної особи зобов’язаний відкрити спеціальний рахунок для проведення процедури санації та розрахунків з кредиторами.

Також Кодексом запроваджені процедури реструктуризації боргів та погашення боргів боржника – фізичної особи (фізичної особи - підприємця), під час яких арбітражний керуючий має відкрити у банку спеціальний чи окремий рахунок.