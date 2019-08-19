Травмування туристів у "Буковелі": поліція відкрила справу

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування жителів Львівщини, які 17 серпня постраждали на атракціоні роупджампінг на курорті "Буковель".

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.

"На гірськолижному курорті "Буковель" 17 серпня під час роупджампінгу обірвався основний трос, в результаті - травмувалися двоє людей... За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство", - йдеться у повідомленні.

Телеканал "UA:Карпати" із посиланням на нейрохірурга Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Андрія Павлюка інформує, що напередодні 26-річний чоловік отямився і був переведений з реанімації. У 21-річної дівчини - перелом тазових кісток, вона перебуває на лікуванні у Яремчанській ЦМЛ.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 17 серпня, двоє людей займалися екстремальним видом спорту - роупджампінгом. Обірвалася головна мотузка атракціону, внаслідок чого 21-річна і 26-річний жителі Львівщини впали на пішохідну доріжку і отримали травми.

У "Буковелі" заявили, що екстремальна розвага належала не курорту, а підприємцеві, який повідомляв про сертифікований товар і проводив тестування. Наразі роботу атракціону припинено.