Травмування туристів у "Буковелі": поліція відкрила справу
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.
"На гірськолижному курорті "Буковель" 17 серпня під час роупджампінгу обірвався основний трос, в результаті - травмувалися двоє людей... За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство", - йдеться у повідомленні.
Телеканал "UA:Карпати" із посиланням на нейрохірурга Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Андрія Павлюка інформує, що напередодні 26-річний чоловік отямився і був переведений з реанімації. У 21-річної дівчини - перелом тазових кісток, вона перебуває на лікуванні у Яремчанській ЦМЛ.
Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 17 серпня, двоє людей займалися екстремальним видом спорту - роупджампінгом. Обірвалася головна мотузка атракціону, внаслідок чого 21-річна і 26-річний жителі Львівщини впали на пішохідну доріжку і отримали травми.
У "Буковелі" заявили, що екстремальна розвага належала не курорту, а підприємцеві, який повідомляв про сертифікований товар і проводив тестування. Наразі роботу атракціону припинено.