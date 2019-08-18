У "Буковелі" під час роупджампінгу обірвався трос: один із постраждалих - у реанімації

На гірськолижному курорті "Буковель" 17 серпня під час заняття екстремальним видом спорту - роупджампінгом - травмувалися двоє людей, один із них перебуває в реанімації.

Про це повідомляє у неділю місцеве видання "Галицький кореспондент".

"О 21:25 (17 серпня - ред.) рятувальникам надійшло повідомлення від Яремчанської ЦМЛ про те, що до них доставили двох потерпілих, хлопця і дівчину, які відпочивали в "Буковелі". Люди займалися екстремальним видом спорту роупджампінгом, під час якого обірвалася головна мотузка. Внаслідок цього 21-річна та 26-річний мешканці Львівщини впали на пішохідну доріжку та отримали травми", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі 21-річна постраждала знаходиться в Яремчанській центральній міській лікарні, а 26-річний хлопець – в реанімаційному відділенні Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

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Прессекретар "Буковеля" Оксана Островська повідомила виданню, що екстремальна розвага належала не курорту, а підприємцеві, який повідомляв про сертифікований товар і проводив тестування.

"Дуже прикро, що на території туристичного курорту "Буковель" стався неприпустимий випадок, в якому постраждали люди. Курорт надав підприємцю ділянку для ведення діяльності, тому фактично не несе відповідальність за роботу підприємця. Та все ж, нещасний випадок стався саме у ТК "Буковель", тому курорт вирішив тимчасово припинити роботу екстремального атракціону, на якому стався нещасний випадок, та ми ініціюємо перевірку усіх наявних на курорті екстремальних розваг, щоб жодна людина більше не постраждала", – зазначила Островська.

За її словами, наразі, представники сервісу повідомили, що трос, який обірвався, має сертифікат від виробника і був нещодавно встановлений та протестований. Наразі чекають на експертизу.

Повідомляється також, що станом на ранок 18 серпня стан обох постраждалих стабільний. Загрози життю людей немає.

"Щодо технічної сторони випадку, то наразі ведеться розслідування інциденту. Обірваний трос відправлений на експертизу, тривають слідчі дії. Підприємець, який є власником даного атракціону та орендував територію для своєї діяльності на курорті, надає всю необхідну інформацію компетентним органам", - йдеться у повідомленні.