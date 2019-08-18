Африканська чума уразила свиноферму на Львівщині

В одному з аграрних господарств Львівської області запроваджено 40-денний карантин у зв'язку з виявленими випадками африканської чуми свиней.

Про це повідомляє Львівська ОДА.

“16 серпня 2019 року на території свиноферми поблизу села Кавське Стрийського району було зафіксовано випадки смертей поголів’я. Експрес-методом у лабораторії підтвердили наявність збудника африканської чуми свиней у загиблих тварин”, - зазначено у повідомленні.

Зазначається, що у Львівській ОДА відбулося екстрене засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії під керівництвом очільника області Маркіяна Мальського.

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На засіданні було ухвалено оголосити карантин терміном на 40 днів у трикілометровій зоні довкола спалаху та введено в дію план протиепізоотичних заходів.