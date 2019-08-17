Зеленський: За трагедію в Одесі відповідатиме й власник готелю

Президент Володимир Зеленський запевнив, що за пожежу в одеському готелі "Токіо Стар", яка забрала вісім життів, нестимуть відповідальність не лише безпосередні винуватці трагедії, а й власник.

Про це він зазначив на сторінці у Facebook.

"Одеса. «Токіо Стар». Уночі ми втратили вісім людських життів. Десять людей постраждали, четверо з них – у критичному стані. І це не через війну та обстріли. А через злочинне недбальство та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки, через зверхнє ставлення до людського життя. Цьому буде покладено край. Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю", - йдеться у повідомленні.

Глава держави пообіцяв особисто простежити, аби "покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості". Він також наголосив, що не можна ставити власний прибуток вище за людські життя, і висловив співчуття рідним загиблих. Крім того, Президент подякував рятувальникам, поліції, а також одеситу, який прихистив урятованих постояльців готелю.

Як повідомляв Укрінформ, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар" по вул. Водопровідна, 1, у результаті чого загинули щонайменше восьмеро людей.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вже доручив розпочати перевірки місць відпочинку людей - передусім готелів і санаторіїв.