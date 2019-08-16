ГО Маріуполя готують звернення до Президента з проханням скасувати «закон Савченко»

Патріотичні громадські організації Маріуполя готують звернення до Президента України Володимира Зеленського з проханням скасувати так званий «закон Савченко».

Про це 15 серпня кореспондентові Укрінформу повідомила військова волонтерка, голова ГО «Громадський рух Маріуполя» Галина Одноріг, відома під псевдонімом Маша Українська.

«Ми готуємо до Президента Зеленського звернення з проханням, щоб скасувати «закон Савченко». Його не можна застосовувати», - сказала Одноріг та додала, що готові підписати це звернення багато громадських організацій Маріуполя, ветерани АТО та ООС.

Вона підкреслила, що сьогодні вони були дуже обурені тим, що на свободу відпустили корегувальника вогню по Маріуполю Валерія Кірсанова, який вийшов у четвер на свободу за «законом Савченко».

«Цей вбивця, який коригував «Гради» по мікрорайону «Східний», сьогодні спокійно виходить на волю. В місті, де іде війна, де в 20 км від нас гатять російські окупанти. І він тепер може туди поїхати спокійно і продовжити нас вбивати», - сказала волонтерка у телефонній розмові.

Закон України «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання» (ширше відомий як "закон Савченко") — закон, яким внесені зміни до Кримінального кодексу України, відповідно до яких один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі при обчисленні судом строку покарання. Ухвалення закону було ініційоване народним депутатом України VIII скликання Надією Савченко під час її перебування в ув'язненні на території Російської Федерації.

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін 15 серпня написав на своїй сторінці у Facebook , що засуджений на 9 років Валерій Кірсанов, корегувальник вогню по мікрорайону Східний у Маріуполі, "відбував покарання згідно з вироком суду від 18 червня 2019 року, але згідно з «законом Савченко» сьогодні виходить на свободу».

Обстріл Маріуполя російсько-окупаційними військами стався 24 січня 2015 року. За остаточною інформацією СБУ від 7 травня 2018 року, загинуло 29 людей, поранено 92 громадян.

Напад здійснювався силами артилерійського дивізіону російсько-окупаційних військ. Вогонь було відкрито за наказом офіцера РФ з позивним «Горець», навідником був Валерій Кірсанов.

Цього Кірсанова, який вийшов сьогодні на свободу, активісти міста Маріуполь облили зеленкою та томатним соком.