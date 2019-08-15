Новий голова Черкаської ОДА заявив, що нерухомість у Росії купував для племінника

Новий голова Черкаської обласної державної адміністрації Ігор Шевченко повідомив, що квартира та земельна ділянка у РФ, які він вказав у своїй декларації за 2017 рік, були придбані для сина його молодшої сестри, та запевнив, що не веде бізнес в Росії.

Про це він заявив під час своєї першої пресконференції у якості очільника ОДА.

“У мене є молодша сестра, вона була одружена в Росії, однак її чоловік трагічно загинув. Дитину – синочка – з двох років виховував я. З родиною загиблого залишилися дуже щирі сімейні відносини. І ця квартира придбана спільними коштами для Георгія. Ця дитина росла у Черкасах, до речі. Отримував нагороди за роботи, написані в рамках Малої академії наук. Далі навчався в Канаді, почав працювати там та в США, але відмовляється залишатися, хоче переїжджати до Києва. За жодних обставин не відмовлюсь від цих людей. Я не іуда. Я вже пояснював цю ситуацію у інтерв’ю виданню «18000». Якщо ви думаєте, що нежитлове приміщення та земельна ділянка у Росії – це бізнес, то ви помиляєтесь. Бізнесу в Росії не мав і не маю”, - підкреслив Шевченко.

Відповідаючи на запитання щодо зміни прізвища Кикоть на Шевченко, глава ЧОДА заявив: «Це було в 2004 році. Це виключно інтимно-сімейна ситуація. Був невеличкий конфлікт, пов’язаний з тим, що від мене, скажімо так, очікували більше, ніж я міг реалізувати… Родина в нас військова… Не хотів би багато про це розповідати. Але про те, що прізвище було змінене через якусь невиїзну ситуацію, то це неправда. За все моє життя не було не те, що справи якоїсь, а приводу в поліцію чи міліцію. Ніяких причин, пов’язаних з порушенням закону, це не стосується. Це виключно сімейне питання», - запевнив Шевченко.

Як повідомлялося, перед призначенням на посаду голови ЧОДА Ігор Шевченко оприлюднив електронну декларацію. Крім інформації про рухоме та нерухоме майно, фінансовий стан та бізнес, там містяться дані про те, що влітку 2017 року Шевченко набув право власності на три об’єкти на території Російської Федерації.

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Перший об’єкт – квартира в 104,1 кв. м. Вона 100-відсотково належить Ігореві Юрійовичу з 30 липня 2017 року. Другий – 25 % 26-метрового нежитлового приміщення, співвласниками якого є іноземні громадяни Арзіманов та Луньов. Третій – 12,5 % земельної ділянки загальною площею 1 684 кв. Метри, співвласниками якої також є Арзіманов та Луньов. Купівля нежитлового приміщення та земельної ділянки оформлена 27 червня 2017 року.