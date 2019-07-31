Зеленський призначив нового голову Черкаської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Шевченка головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ №563/2019 від 30 липня оприлюднено на сайті глави держави у середу, 31 липня.

“Призначити Шевченка Ігоря Юрійовича головою Черкаської обласної державної адміністрації”, - йдеться в документі.

Іншим указом Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов’язків голови Черкаської ОДА Тараса Висоцького.

Як повідомлялося, Зеленський 24 червня звільнив голову Черкаської ОДА Олександра Вельбівця, поклавши виконання його обов’язків на першого заступника Тараса Висоцького.

Кабінет міністрів 26 червня погодив призначення запропонованого Президентом України Ігоря Шевченка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.

За даними Офісу Президента, 46-річний Ігор Шевченко закінчив Національний університет «Одеська юридична академія» за спеціальністю «Правознавство». Тривалий час працював приватним підприємцем у сфері вантажних перевезень.