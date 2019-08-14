Велоінфраструктура у громадах: На Миколаївщині ОТГ переймали німецький досвід

Представники Коблівської та Радсадівської ОТГ на Миколаївщині запозичували досвід розвитку сталої мобільності в Німеччині, зокрема ознайомилися з велосипедною інфраструктурою і можливостями створення її у своїх громадах.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у Миколаївському Центрі розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою».

«У рамках проєкту «Підтримка та розвиток сталої мобільності в об’єднаних територіальних громадах» Програми «U-LEAD з Європою» відбулася навчальна поїздка до Німеччини. Миколаївщину представили громади-учасниці проєкту – Радсадівська ОТГ та Коблівська ОТГ», - йдеться у повідомленні.

Українські представники відвідали федеральну землю Саксонія-Анхальт, зокрема міста Магдебург і Остербург, а також об’єднану громаду Нідере-Бьорде. Під час візиту відбулася серія зустрічей і дискусій, також учасники мали змогу оглянути об’єкти транспортної інфраструктури та обговорити можливості реалізації власних ідей у своїх об’єднаних громадах.

«На зустрічі у Міністерстві регіонального розвитку і транспорту федеральної землі Саксонія-Анхальт я презентував свою ідею з розвитку велотранспортної інфраструктури в нашій громаді. А щоб глибше відчути переваги використання велотранспорту, взяв велосипед в оренду і об’їхав пів Магдебурга по спеціально обладнаних велодоріжках, навіть перевозив велосипед у потязі», - розповів заступник голови Радсадівської ОТГ Максим Корнієнко.

За його словами, у його громади є мрія: розробити до 2035 року таку велосипедну інфраструктуру, щоб 70 відсотків мешканців користувалися лише велотранспортом. Перші кроки до цієї мети зроблені вже в цьому році. А поїздка до Німеччини додала досвіду у цьому питанні.

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«Щоб якось розпочати популяризацію велотраспорту у себе в громаді, ми оголосили фотоконкурс серед жителів «Я та велосипед нерозлучні друзі». Перші 4 переможці отримають подарунки з Німеччини, які я привіз. На День Незалежності ми підіб’ємо підсумки і вручимо призи. Сподіваємося, що після цього кількість охочих пересуватися на вело побільшає, особливо дітей», - сказав Корнієнко.

Він також зазначив, що незабаром у їхніх селах з'являться сучасні парковки для велосипедів.

За словами ще одного учасника поїздки, заступника голови правління установи «Агенція розвитку Коблівської ОТГ» Сергія Федосєєва, під час візиту до Німеччини він обговорив можливості співпраці Коблівської ОТГ з громадою міста Остербург і об’єднаною громадою Нідере-Бьорде.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

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