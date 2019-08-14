Гройсман закликає нову владу продовжувати децентралізацію
Укрінформ
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав нову владу продовжувати реформу децентралізації.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав нову владу продовжувати реформу децентралізації.
Про це він сказав на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Потрібно продовжувати зміцнення громад, закріпити реформу в Конституції і вдосконалювати місцеве самоврядування", - зазначив Гройсман.
Він закликав нову владу продовжувати інші реформи.
Фото: kmu.gov.ua