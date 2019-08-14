Гройсман закликає нову владу продовжувати децентралізацію

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав нову владу продовжувати реформу децентралізації.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав нову владу продовжувати реформу децентралізації.

Про це він сказав на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Потрібно продовжувати зміцнення громад, закріпити реформу в Конституції і вдосконалювати місцеве самоврядування", - зазначив Гройсман.

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Він закликав нову владу продовжувати інші реформи.

Фото: kmu.gov.ua