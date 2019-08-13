Кубів закликав облдержадміністрації сприяти створенню ЦНАПів

Перший віцепрем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів звернувся в офіційному листі до обласних державних адміністрацій з проханням сприяти створенню Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Про це повідомляється на порталі "Децентралізація".

"Перший віцепрем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України звернувся в офіційному листі до обласних державних адміністрацій з проханням сприяти створенню ЦНАП в органах місцевого самоврядування (в тому числі ОТГ) в райцентрах (фактично створювати спільні ЦНАП з органами місцевого самоврядування) та організувати надання адміністративних послуг органів виконавчої влади (у тому числі держадміністрацій) через такі ЦНАП", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що експерти Програми «U-LEAD з Європою» під час роботи з громадами неодноразово наголошували, що у перспективі проведення реформи децентралізації та адміністративно-територіального устрою, повноваження з організації надання через ЦНАП більшості адміністративних послуг, в тому числі районних державних адміністрацій, належатимуть органам місцевого самоврядування.

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Крім того повідомляється, що у населених пунктах, які є адміністративними центрами районів, недоцільно утворювати та утримувати одночасно два ЦНАП – органу місцевого самоврядування та райдержадміністрації. Також наголошується, що у органів місцевого самоврядування є більша інституційно-адміністративна спроможність та гнучкість у формуванні штату ЦНАП та його структури, у мотивуванні персоналу ЦНАП.