Посольство Великої Британії допомагає моделювати майбутні регіони

В Україні стартував проєкт за підтримки Посольства Великої Британії, в рамках якого в кожній області буде проведено інформаційні заходи для формування оптимальної моделі устрою районного рівня.

Про це повідомив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ В’ячеслав Негода, інформує пресцентр ініціативи «Децентралізація».

«Моделювання нового субрегіонального рівня потребує широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи. Розуміння суспільством і політичними колами кожного кроку реформи, забезпечить її подальшу підтримку. Мінрегіон вдячний Посольству Великої Британії в Україні за підтримку в цій роботі. В кожній області будуть проведені інформаційні заходи, дискусії з зацікавленими сторонами, які допоможуть нам підготувати узгоджені пропозиції майбутнього субрегіонального устрою», - сказав Негода.

Він уточнив, що в Україні триває підготовка узгоджених пропозицій з формування оптимальної моделі адміністративно-територіального устрою субрегіонального (районного) рівня в кожній області України.

Негода зауважив, що моделювання нових майбутніх районів має враховувати історичні, економічні, екологічні, географічні, демографічні особливості та етно-культурні місцеві традиції. Також важливим є поєднання цих особливостей з європейськими підходами та критеріями щодо адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального рівня.

Він наголосив на необхідності синхронізувати діяльність започаткованого проєкту Посольством Великої Британії з діяльністю відповідних регіональних робочих груп при обласних державних адміністраціях.

«З центру не завжди видно переваги того чи іншого формату моделі адміністративно-територіального устрою області. Тому і створені при облдержадміністраціях спеціальні робочі групи. Чимало проєктів міжнародної технічної допомоги долучилися до організації інформаційних заходів з обговорення моделей адмінтерустрою субрегіонального рівня. Ми розраховуємо на тісну співпрацю цих сторін. В синергії досягнемо кращого результату», - зазначив перший заступник міністра.

Як відомо, з липня 2019 року в Україні працює також Проєкт «Моделювання адміністративно-територіального устрою на субрегіональному рівні у Волинській, Одеській, Полтавській, Чернівецькій та Київській областях». Ініціатива впроваджується Українською асоціацією районних та обласних рад (УАРОР) за підтримки Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні». Раніше УАРОР провела моделювання та напрацювала законопроекти зі встановлення та зміни меж районів Донеччини, Луганщини, Тернопільщини та Харківщини.

Фото: decentralization.gov.ua