У закарпатських громадах з'являться Пластові організації

У Перечинській об’єднаній громаді представники осередку Пласту в Ужгороді розповіли мешканцям про суть та принципи організації, а також можливості, які дає дітям та дорослим участь в «Пласті».

Перечинцям також пояснили, з чого треба починати, щоб відкрити осередок Пласту в об’єднаній громаді. Про це повідомляють у Закарпатському Центрі розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою".

“Нещодавно Закарпатський ЦРМС спільно з представниками осередку «Пласту» в Ужгороді провів презентацію української скаутської організації у Перечинській ОТГ. Презентація пройшла в дитячому таборі «Барвінок», який розташований на території Перечина в урочищі Бабаєво,” - йдеться в повідомленні.

Як інформують у Закарпатському ЦРМС, презентація складалася з двох частин. У першій волонтери Ужгородського Пласту Людмила Лівак та Іштван Удут розповіли дорослим жителям громади про суть та принципи організації, розказали про її історію на Закарпатті та можливості, які дає дітям та дорослим участь в Пласті, а також пояснили, з чого треба починати, щоб відкрити осередок в об’єднаній громаді.

Друга частина була призначена для дітей Перечинської ОТГ, які якраз у ці дні відпочивають у таборі. Для них пластуни підготували невеличку програму, до якої увійшли ігри та демонстрація вмінь, яких діти набули в організації. Так, юні мешканці Перечинської ОТГ вчилися в’язати рятувальну петлю, розкладати та складати похідний намет, а також гралися в різні пластові ігри.

Це викликало великий інтерес у дітей, які охоче брали участь в іграх та набували нових навичок.

Як повідомляють у Закарпатському ЦРМС, вірогідно, що через деякий час у Перечинській ОТГ з’явиться власний осередок «Пласту». Це, насамперед, залежатиме від громадської активності жителів громади.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

«Пласт» — це національна скаутська організація України. Її мета — сприяти всебічному патріотичному вихованню української молоді на засадах християнської моралі. Будучи неполітичною і позаконфесійною організацією, Пласт виховує свідомих, відповідальних та повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільнот, і провідників українського суспільства. Український Пласт був створений у 1911 році. Серед засновників організації були Іван Чмола, Олександр Тисовський та Петро Форанко. В основі назви «Пласт» є відповідник англійського «Scout» (розвідник), взятий за прикладом пластунів — козаків-розвідників.

Фото: Закарпатський ЦРМС