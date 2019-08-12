Керівництво ОТГ має налагоджувати комунікацію з владою і ЗМІ - експерти

Керівники об'єднаних територіальних громад мають налагоджувати ефективну комунікацію з жителями і медіа, аби залучати їх до прийняття рішень і забезпечення прозорості управління.

Про це повідомила радник з питань комунікацій Київського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою» Оксана Лелюк під час зустрічі експертів ЦРМС з представниками органів місцевого самоврядування та громадськості в селі Дівички на Київщині.

«Питання комунікації в об’єднаних територіальних громадах дуже важливе. Адже керівництво ОТГ має налагодити дієвий механізм спілкування між владою і громадою, владою і медіа… Це дасть змогу не просто інформувати жителів громади про важливі події, а залучить мешканців до прийняття рішень, зробить їх активними учасниками», - сказала Лелюк.

Під час зустрічі експерти також наголосили, що ефективні комунікації в об’єднаних територіальних громадах забезпечують відкритість та прозорість органів публічного управління ОТГ при здійсненні владних повноважень.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Київський ЦРМС