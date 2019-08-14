Енергетики погрожують сьогодні відключити водоканал Рубіжного через борги

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» протягом дня знеструмить водоканал Рубіжного через борги.

Про це повідомляється сторінці компанії у Facebook.

«У зв’язку з тим, що сесія міськради Рубіжного не відбулася, протягом дня ТОВ «ЛЕО» знеструмить водоканал. Зробіть запас води! Борг складає більше 2 млн гривень перед ТОВ «Енера Схід» за поставлену електроенергію», - йдеться в повідомленні прес-служби ЛЕО.

Через конфлікт між міським головою Рубіжного Сергієм Хортівим і депутатами сесія міськради не може відбутися: або більшість депутатів проводить свої зібрання за відсутності міського голови – або на сесії, якою керує голова, не набирається кворуму для прийняття рішень.

Зокрема, після кількох спроб Хортіва вирішити питання виділення субсидії водоканалу на погашення боргів перед енергетиками сесії кілька разів не відбулися. Сьогодні у сесійній залі міськради були присутні лише 10 депутатів (з 26-ти обраних).

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Таким чином, водоканал знову втратив можливість сплатити борг, і тепер запобігти його відключенню від електрики може лише обласна влада.

У Рубіжному проживає близько 60 тис. людей.