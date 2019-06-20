Влада Луганщини заявляє про загрозу одразу двох техногенних катастроф

«01 квітня 2019 року завершився термін дії договорів вугледобувних підприємств Луганщини з постачальником «останньої надії» ДПЗД «Укрінтеренерго». Вже здійснені заходи із часткового знеструмлення об’єктів, на 27 червня п. р. заплановане тотальне відключення електроенергії вугледобувних підприємств області, що призведе до їх повної зупинки. Станом на сьогодні договори з іншими постачальниками відсутні», - зазначив Юрій Клименко.

Припинення електропостачання ПАТ «Лисичанськвугілля» може призвести до економічної, екологічної та соціальної катастрофи загальнодержавного масштабу: втрати основних фондів через затоплення підприємств, а також підтоплення шахтними водами міст Привілля, Новодружеськ та Лисичанськ. Крім того, 3,5 тисячі людей втратять роботу.

Окремо слід зазначити ситуацію на шахті «Золоте», пише Юрій Клименко. Державне підприємство «Первомайськвугілля», на якому реалізується проєкт із запобігання надзвичайній ситуації у зв’язку із затопленням шахт Стахановсько-Первомайського регіону Луганської області». Повне або тимчасове припинення енергопостачання струмоприймачів цієї шахти з високою вірогідністю призведе до затоплення гірничих виробок, виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру.

До речі, міста Стаханов і Первомайськ знаходяться в окупованій зоні Луганщини.

Крім того Клименко звертає увагу на серйозну ситуацію із водопостачанням та водовідведенням в місті Рубіжне у зв’язку із аварією основного трансформатора, який живив об’єкти місцевого водоканалу.

Про проблеми в цьому місті днями повідомляв Укрінформ. Відтоді пір кардинальне вирішення проблеми ще не знайдено.