Недавно призначеного голову військово-цивільної адміністрації Щастя затримали на хабарі
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив в. о. керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Філь.
«Сьогодні правоохоронці затримали керівника ВЦА міста Щастя, якого прикомандирували ЗСУ, майора Дмитра Скворцова на хабарі. Прозорість та відповідальність усіх перед законом — цінності, з якими я йшов на посаду. Добре, що вони прижилися на Луганщині. Обіцяю, ми зробимо все для збереження у місті порядку», - написав Філь.
У коментарі до свого посту Сергій Філь уточнив, що Скворцова «на гарячому» затримали співробітники Управління захисту економіки за процесуального керівництва військової прокуратури Луганського гарнізону. Сума хабара, який вимагав у підприємця і отримав керівник ВЦА – 12 тисяч гривень.
Майор Скворцов Дмитро Анатолійович призначений на посаду голови військово-цивільної адміністрації міста Щастя 5 квітня 2019 року. Представляв його громаді 8 квітня Сергій Філь.