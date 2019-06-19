Недавно призначеного голову військово-цивільної адміністрації Щастя затримали на хабарі

Правоохоронці затримали голову військово-цивільної адміністрації міста Щастя на хабарі.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив в. о. керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Філь.

«Сьогодні правоохоронці затримали керівника ВЦА міста Щастя, якого прикомандирували ЗСУ, майора Дмитра Скворцова на хабарі. Прозорість та відповідальність усіх перед законом — цінності, з якими я йшов на посаду. Добре, що вони прижилися на Луганщині. Обіцяю, ми зробимо все для збереження у місті порядку», - написав Філь.

У коментарі до свого посту Сергій Філь уточнив, що Скворцова «на гарячому» затримали співробітники Управління захисту економіки за процесуального керівництва військової прокуратури Луганського гарнізону. Сума хабара, який вимагав у підприємця і отримав керівник ВЦА – 12 тисяч гривень.

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Майор Скворцов Дмитро Анатолійович призначений на посаду голови військово-цивільної адміністрації міста Щастя 5 квітня 2019 року. Представляв його громаді 8 квітня Сергій Філь.