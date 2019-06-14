СБУ на Луганщині припинила діяльність шпигунського підрозділу РФ

"Оперативники спецслужби задокументували діяльність інформаційного підрозділу, сформованого Головним управлінням Генштабу Збройних сил РФ при так званому 2-му АК російських окупаційних військ у Луганську. Позаштатний підрозділ чисельністю близько двох десятків агітаторів відповідав за проведення антиукраїнських інформаційно-пропагандистських акцій та збір військової й соціально-політичної інформації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що група безпосередньо підпорядковувалася Головному управлінню ГШ ЗС РФ, отримувала від нього завдання (так звані темники) для підготовки й розповсюдження фейкових матеріалів у ЗМІ та соціальних мережах, регулярно звітувала перед російськими кураторами про виконану роботу. Підрозділ також здійснював збір та аналіз інформації щодо керівництва нашої держави та Збройних сил України, військових підрозділів, які беруть участь в операції Об’єднаних сил, українських патріотів, їхніх сімей, економічної та політичної ситуації на Луганщині.

Співробітники СБУ встановили, що за кожним районом та населеним пунктом Луганської області було закріплено представника інформаційного підрозділу, який складав так званий паспорт регіону. Він мав відстежувати зміни обстановки на цій території, щоб із застосуванням інформаційних технологій здійснювати заходи щодо дестабілізації ситуації, дискредитації влади та провокування соціального невдоволення.

Оперативники Служби задокументували спроби підрозділу через інспірування протестних акцій дестабілізувати ситуацію у Сєвєродонецьку наприкінці минулого року. Також співробітники СБУ виявили понад п’ятдесят фейкових акаунтів нібито проукраїнської, проросійської та нейтральної спрямованості, які використовувалися учасниками групи для нав’язування користувачам соцмереж прокремлівського погляду на події в Україні, фабрикації фейкової інформації на користь країни-агресора.

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За матеріалами СБУ одного з інформаторів засуджено за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (Створення терористичної групи чи терористичної організації) до чотирьох років позбавлення волі. Обвинувальні матеріали стосовно інших учасників агентурної мережі перебувають на розгляді в судових органах.

Всіх осіб, які входили до складу інформаційного підрозділу, встановлено. У межах кримінального провадження заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, жительці Луганська, яка очолювала групу.

Тривають слідчі дії.

Фото: ssu.gov.ua