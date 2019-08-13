У Житомирі петиція про перерахунок за неякісну воду набрала необхідну кількість голосів

Жителі Житомира в петиції до міськради просять провести перерахунок за водопостачання через неякісну воду в кранах.

Відповідна петиція «Про проведення перерахунку розміру оплати мешканцям міста за неякісне надання послуг підприємством» набрала необхідну кількість підписів на сайті «Електронні петиції до Житомирської міської ради».

«З огляду на те, що в розподільних мережах вода перетворюється в воду із запахом гнилі, особливо у віддалених мережах, на верхніх поверхах будинків, у ранковий час, потрібно прийняття рішення про стягнення з адміністрації водоканалу збитку, що наноситься здоров'ю жителям міста Житомир та здійснити перерахунок за неякісно надані послуги (подачу води невідповідної якості) за 2018-2019 роки згідно із законодавством України», - зазначається у тексті петиції.

Авторка петиції Ірина Коцюба акцентує, що згідно фотофіксації житомирянами якості питної води, що подавалась до осель, вона не відповідає вимогам ДСанПіН2.2.4-171-10 таДСТУ7525:20014 «Вода питна» з 2018 року до нинішнього часу.

Петиція подана 11 серпня, а вже 13 серпня вона зібрала необхідну кількість підписів (265) і потрапила на розгляд міської ради.