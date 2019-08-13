Начальник Житомирського обллісгоспу написав заяву на звільнення - на вимогу Зеленського

Начальник Житомирського обллісгоспу написав заяву на звільнення - на вимогу Зеленського

Документ
Укрінформ
Начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрій Курінський написав заяву про звільнення.
Текст заяви на ім’я заступника голови Державного агентства лісових ресурсів він опублікував у Facebook.

«Прошу Вас звільнити мене за згодою сторін», - написав Курінський у заяві.

Документ датований 12 серпня.

Крім того, Курінський опублікував відкритий лист Президенту, в якому вказує, що Зеленського було «свідомо чи несвідомо введено в оману», коли той на нараді в Олевську заявив про причетність Курінського до бурштинових схем. У листі також йдеться про основні проблеми лісової галузі області.

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Як повідомлялося, Володимир Зеленський запропонував Курінському звільнитися через інформацію про його причетність до незаконного видобутку бурштину.

Водночас новий голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко заявив, що ініціюватиме проведення моніторингу в лісгоспах області з метою виявлення корупції.

Фото: www.facebook.com/Kurinskyi Andriy

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