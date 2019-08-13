Начальник Житомирського обллісгоспу написав заяву на звільнення - на вимогу Зеленського

«Прошу Вас звільнити мене за згодою сторін», - написав Курінський у заяві.

Документ датований 12 серпня.

Крім того, Курінський опублікував відкритий лист Президенту, в якому вказує, що Зеленського було «свідомо чи несвідомо введено в оману», коли той на нараді в Олевську заявив про причетність Курінського до бурштинових схем. У листі також йдеться про основні проблеми лісової галузі області.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський запропонував Курінському звільнитися через інформацію про його причетність до незаконного видобутку бурштину.

Водночас новий голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко заявив, що ініціюватиме проведення моніторингу в лісгоспах області з метою виявлення корупції.

Фото: www.facebook.com/Kurinskyi Andriy