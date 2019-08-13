КПП "Ужгород-Вишнє Нємецьке" тимчасово не працюватиме у середу
Укрінформ
У середу, 14 серпня, з 8.00 до 12.00 не працюватиме пункт пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке» через ремонтні роботи на словацькому боці кордону.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДФС у Закарпатській області.
"14 серпня 2019 року у пункті пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке» тимчасово з 8:00 до 12:00 (середньоєвропейського часу) через повне відключення електроенергії буде припинено оформлення та пропуск пасажирського та вантажного транспортну. Роботи проводяться на словацькій стороні", - йдеться у повідомленні.
З метою уникнення черг митники просять тих, хто подорожує, за можливістю планувати перетин кордону через інші пункти пропуску.