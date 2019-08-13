Справа Зайцевої: у Харкові розглянуть апеляції учасників ДТП

Справа Зайцевої: у Харкові розглянуть апеляції учасників ДТП

Укрінформ
Колегія суддів розглядатиме апеляційні скарги Олени Зайцевої, її захисника Юлії Плетньової та захисника Геннадія Дронова, Сергія Перепелиці, подані на вирок Київського районного суду міста Харкова.
Про це повідомляє пресслужба суду.

“Апеляційний розгляд відбудеться 14 серпня в приміщенні Харківського апеляційного суду. Головуючий у справі – суддя Володимир Протасов”, - йдеться в повідомленні.

Вироком Київського районного суду 26 лютого 2019 року Геннадія Дронова і Олену Зайцеву визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 286 КК України. Кожному з обвинувачених призначено покарання – 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Строк відбування покарання Геннадію Дронову ухвалено рахувати з 08 листопада 2017 року. Олені Зайцевій строк відбування покарання ухвалено рахувати з 18 жовтня 2017 року. Задоволені цивільні позови потерпілих. Вироком визначено відшкодувати всім потерпілим майнову шкоду на загальну суму понад 7 мільйонів гривень. Відшкодування Геннадію Дронову та Олені Зайцевій призначено солідарно.

До апеляційного суду кримінальне провадження надійшло у травні 2019 року, після надання можливості ознайомитись з матеріалами учасникам судового процесу.

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Як повідомляв Укрінформ, ДТП сталася 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті з вулицею Сумською. Після зіткнення автомобілів Lexus та Volkswagen загинули шестеро пішоходів, ще п’ятеро були травмовані.

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