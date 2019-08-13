Справа Зайцевої: у Харкові розглянуть апеляції учасників ДТП

“Апеляційний розгляд відбудеться 14 серпня в приміщенні Харківського апеляційного суду. Головуючий у справі – суддя Володимир Протасов”, - йдеться в повідомленні.

Вироком Київського районного суду 26 лютого 2019 року Геннадія Дронова і Олену Зайцеву визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 286 КК України. Кожному з обвинувачених призначено покарання – 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Строк відбування покарання Геннадію Дронову ухвалено рахувати з 08 листопада 2017 року. Олені Зайцевій строк відбування покарання ухвалено рахувати з 18 жовтня 2017 року. Задоволені цивільні позови потерпілих. Вироком визначено відшкодувати всім потерпілим майнову шкоду на загальну суму понад 7 мільйонів гривень. Відшкодування Геннадію Дронову та Олені Зайцевій призначено солідарно.

До апеляційного суду кримінальне провадження надійшло у травні 2019 року, після надання можливості ознайомитись з матеріалами учасникам судового процесу.

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Як повідомляв Укрінформ, ДТП сталася 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті з вулицею Сумською. Після зіткнення автомобілів Lexus та Volkswagen загинули шестеро пішоходів, ще п’ятеро були травмовані.