Суд у середу розгляне апеляцію на вироки Зайцевій і Дронову

Харківський апеляційний суд 14 серпня об 11.00 почне розглядати апеляцію на вироки Олені Зайцевій та Геннадію Дронову, яких суд визнав винними у справі про ДТП, внаслідок якої загинуло шестеро людей і стільки ж постраждали.

Про це повідомляється на сайті суду.

За цієї інформацією, засідання відбудеться об 11.00.

Як повідомляв Укрінформ, аварія, внаслідок якої загинули шестеро людей, сталася ввечері 18 жовтня 2017 року в Харкові. Автомобіль Lexus, за кермом якого була студентка Олена Зайцева, врізався в Volkswagen Геннадія Дронова і вилетів на тротуар, збивши людей.

26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова засудив Олену Зайцеву і Геннадія Дронова до 10 років позбавлення волі кожного і ще до 3 років позбавлення права керування автотранспортом.

1 квітня їхні представники подали апеляції. Зокрема, Дронов свою провину не визнає і просить звільнити його від покарання. Зайцева в апеляційній скарзі перекладає головну провину на Дронова і просить про умовне покарання.

Нині Зайцева і Дронов перебувають у слідчому ізоляторі, вирок не набув чинності.