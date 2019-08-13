На Рівненщині через вибух петарди у газовому колодязі постраждали троє підлітків

У Рівненській області троє підлітків, які кинули петарду у люк газового колодязя, постраждали внаслідок вибуху.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

«Повідомлення про отримані тілесні ушкодження трьома неповнолітніми жителями міста Радивилів до поліції надійшло близько 15-ї години 12 серпня. Слідчо-оперативна група попередньо з’ясувала, що на вулиці Паркова 15-річний хлопець, учень місцевої школи, кинув петарду через вентиляційний отвір зачиненого каналізаційного люку, що закривав підземні газові комунікації. Унаслідок вибуху троє учасників події, серед яких і дев’ятирічний хлопчик, отримали термальні опіки тіла», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що 14 та 15-річного підлітків доставили до опікового відділення рівненської лікарні, а дев’ятирічного — госпіталізували із опіками нижніх кінцівок у місцевий медзаклад. Їхньому життю нічого не загрожує.

На місце події виїжджали працівники місцевої газової дільниці, які будь-яких витоків газу не виявили. За результатами огляду вибух стався через природні зміни середовища, у якому накопичилася газоповітряна суміш.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, слідчі Радивилівського відділення поліції встановлюють усі обставини події, зокрема і походження піротехнічного виробу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Усі діти із благополучних сімей і поле зору правоохоронців не потрапляли.

Фото: rv.npu.gov.ua