Підліток з Миколаївщини, який намагався зробити селфі на електроопорі, помер у лікарні

Підліток з Миколаївщини, якого ударило струмом при спробі зробити селфі на вершині 30 метрової електроопори високої напруги, помер у лікарні.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив прессекретар управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Юрій Багрянцев.

«Попри старання лікарів і проведення комплексу реанімаційних заходів хлопчик помер 7 серпня о 7.30 в обласній дитячій клінічній лікарні», - сказав Багрянцев.

Як уже повідомляв Укрінформ, 6 серпня у селі Панкратове Арбузинського району двоє підлітків (9 та 11 клас) для гарного кадру та адреналіну залізли на анкерну металеву електроопору високої напруги (висота 25-30 метрів). Через удар струмом старший упав з найвищої платформи на середню та зачепився ногою за металевий каркас

Юнаків помітили люди, викликали поліцію та рятувальників. Залучили РЕС з автопідіймачем АП-18 та знеструмили опору.

Олександр Россол, начальник 6 державної пожежно-рятувальної частини та Страшенко Юрій, співробітник РЕС, в люльці автопідіймача піднялись до першої платформи, але вона не дістала до постраждалого. Закріпившись страховкою, Россол піднявся до юнака та разом із Страшенком ужив усіх необхідних заходів, щоб спустити хлопця вниз. Там вже чекала карета швидкої медичної допомоги, якою постраждалого доставили до реанімаційного відділення Южноукраїнської лікарні.

Другий юнак зліз з опори самостійно.