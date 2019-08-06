Небезпечне селфі: на Миколаївщині непритомного підлітка зняли з електроопори

На Миколаївщині підлітка ударило струмом при спробі зробити селфі на вершині 30-метрової електроопори високої напруги. Хлопець у важкому стані в лікарні.

Про це повідомила речниця ГУ ДСНС України у Миколаївській області Ілляна Пацюк y Facebook.

"Ситуація, що шокує, трапилась ввечері 6 серпня в Арбузинському районі. По-перше, як мама, по-друге, як співробітниця ДСНС, ніколи не зрозумію та не сприйму такі вчинки. Ціною втраченого життя дуже часто закінчуються такі "селфі". У селі Панкратове двоє підлітків (9 та 11 клас) для гарного кадру та отримання адреналіну залізли на анкерну металеву електроопору високої напруги (висота 25-30 метрів). Удар струмом і старший впав з найвищої платформи на середню та зачепився ногою за металевий каркас", - написала Пацюк.

За її словами, молодший всіляко намагався допомогти другу, але потрібне було професійне втручання та екстрені дії.

Юнаків помітили люди, викликали поліцію та рятувальників. “По дорозі до місця події вже підняли на ноги РЕС з автопідіймачем АП-18 та знеструмили опору”, - додала речниця.

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Рятувальники після прибуття на місце події спустили хлопця. “Там вже чекала карета швидкої медичної допомоги, якою постраждалого, у вкрай тяжкому стані, доставлено до реанімаційного відділення Южноукраїнської лікарні”, - зазначила Пацюк.

Вона додала, що другий юнак зліз з опори самостійно.