У Києві чоловік під час обшуку вистрибнув з 10 поверху

У Києві чоловік, у якого правоохоронці проводили обшук, вистрибнув із 10 поверху й загинув.

Про це повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

“Під час слідчої дії чоловік, у якого проводили обшук, відштовхнув оперативника, вибіг на балкон - і стрибнув із 10 поверху... Від отриманої травми він загинув”, - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, санкціонований судом обшук проводився у помешканні киянина в рамках розслідування кримінального провадження за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. “У квартирі виявили речовини, схожі на кокаїн і екстазі. Усе це відправлять на експертизу”, - зазначається в повідомленні.

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На місці події працюють співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчо-оперативна група. Буде проведена службова перевірка дій поліцейських, які були залучені для проведення обшуку. Про подію також повідомлено представників Державного бюро розслідувань.