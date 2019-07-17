Поліція відкрила ще одну справу через загибель на Миколаївщині кандидата у депутати

Поліція відкрила ще додаткове кримінальне провадження - про доведення до самогубства за фактом загибелі на Миколаївщині кандидата у народні депутати.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області у Facebook.

"З метою перевірки версії щодо можливого доведення до самогубства кандидата в народні депутати України миколаївські поліцейські відкрили додаткове кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що 16 липня близько 19:30 у Первомайську у боксі підприємства по вулиці Гвардійська охоронці знайшли тіло 56-річного директора, кандидата в народні депутати України, з вогнепальним пораненням.

На місці події працювала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Поряд з тілом загиблого знаходилась мисливська рушниця. Попередньо відомо, що кандидат у нардепи здійснив постріл собі в область грудей.

Зазначається, що тоді правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), "як того вимагає процедура у подібних випадках".

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"З метою перевірки версії щодо можливого доведення до самогубства слідчими внесено додаткову кваліфікацію – за ч. 1 ст. 120 КК України «Доведення до самогубства». Санкція статті передбачає покарання від обмеження до позбавлення волі до трьох років", - поінформували у поліції.

Триває розслідування.

Як повідомлялося, 16 липня близько 19:30 в місті Первомайськ охоронці знайшли тіло 56-річного директора, кандидата у народні депутати України, з вогнепальним пораненням.

Політична партія «Опозиційний блок» висловила співчуття родині соратника і заявила про створення "власної внутрішньої групи для з'ясування обставин загибелі".

Голова міської громадської організації із захисту прав споживачів Олександр Сухов у коментарі Укрінформу заявив, що у кандидата в народні депутати від Опозиційного блоку Василя Мосякіна не було приводу для самогубства - він був сповнений планів і оптимізму.