У курортній Затоці повернули громаді 16 земельних ділянок на узбережжі

У курортній Затоці повернули громаді 16 земельних ділянок на узбережжі

Укрінформ
За позовами Білгород-Дністровської місцевої прокуратури суд повернув Затокській місцевій громаді землі на приморському узбережжі вартістю 4,8 мільйона гривень.

"За позовом Білгород-Дністровської місцевої прокуратури реально виконано рішення суду, де відповідачами у справі виступали Затоківська селищна рада та 16 громадян. Позовні вимоги полягали у визнанні незаконним і скасуванні рішення органу місцевого самоврядування про передачу у власність громадянам 16 земельних ділянок загальною площею понад 1 гектар для індивідуального дачного будівництва на узбережжі Чорного моря", - зазначили в прокуратурі.

Встановлено, що селищна рада прийняла рішення про передачу об’єктів усупереч вимогам законів України, причому у період дії ухвал суду на заборону відведення цих ділянок.

Читайте також: Вода на п'яти пляжах Одеси не відповідає нормі

Станом на 13 серпня рекреаційні землі повернуто до комунальної власності територіальної громади Затоки.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-