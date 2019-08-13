У курортній Затоці повернули громаді 16 земельних ділянок на узбережжі

"За позовом Білгород-Дністровської місцевої прокуратури реально виконано рішення суду, де відповідачами у справі виступали Затоківська селищна рада та 16 громадян. Позовні вимоги полягали у визнанні незаконним і скасуванні рішення органу місцевого самоврядування про передачу у власність громадянам 16 земельних ділянок загальною площею понад 1 гектар для індивідуального дачного будівництва на узбережжі Чорного моря", - зазначили в прокуратурі.

Встановлено, що селищна рада прийняла рішення про передачу об’єктів усупереч вимогам законів України, причому у період дії ухвал суду на заборону відведення цих ділянок.

Станом на 13 серпня рекреаційні землі повернуто до комунальної власності територіальної громади Затоки.