Нагляд за спорудженням сміттєпереробного заводу у Львові здійснюватимуть литовці

Литовська компанія “Гідротера” перемогла у конкурсі на визначення технічного консультанта із будівництва майбутнього сміттєпереробного заводу у Львові.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

“ЄБРР завершив конкурс на визначення технічного консультанта із будівництва майбутнього сміттєпереробного заводу у Львові. У тендері перемогла литовська компанія «Гідротера». Саме ця фірма проводитиме нагляд за будівництвом заводу на вулиці Пластовій та рекультивацією полігону в Грибовичах. Її завданням буде забезпечення дотримання відповідності з європейськими нормами: будівельними, екологічними та інженерними”, - йдеться у повідомленні.

За право нагляду за будівництвом сміттєпереробного заводу у Львові змагалося ще чотири компанії - з Франції, Прибалтики та Греції. Усі вони, як і компанія-переможець, мають досвід консультування будівництва аналогічних проектів у ЄС.

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Як повідомлялось, через 2 роки у Львові збудують перший в Україні сучасний сміттєпереробний комплекс із європейською технологією механіко-біологічної переробки відходів, а також рекультивують старий полігон та впровадять нову систему поводження з відходами. Остання передбачатиме сортування сухого та вологого сміття і вторинної сировини та облаштування окремих майданчиків для збору електроніки, великогабаритного і будівельного сміття. Уже цього року відкриється станція компостування органічних відходів. Для цього місто отримало 25 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку та 10 мільйонів євро гранту — безповоротної фінансової допомоги від екологічних фондів. Внесок міста — 6,75 мільйона євро.