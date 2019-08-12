На Одещині сталося потрійне ДТП: четверо загиблих, ще троє постраждали
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Укрінформ
Сьогодні, 12 серпня, унаслідок зіткнення трьох автомобілів поблизу села Струмок Татарбунарського району Одеської області загинули четверо людей, ще троє — поранені.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.
"Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП на автошляху “Татарбунари-Вилкове”.
Внаслідок зіткнення автомобілів Fiat, Toyota та Volkswagen біля села Струмок загинуло четверо людей, ще троє – госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на місці аварії працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод. Встановлюються особи загиблих та обставини події.
Фото: od.npu.gov.ua