ДТП з трьома загиблими в Харкові: водію світить до 10 років в'язниці

Під Харковом ДТП з легковиком та фурою, де на місці загинули троє людей, розслідують за статтею, де санкція - 10 років позбавлення років.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"За фактом ДТП у Люботині, де загинули троє людей, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Санкція також включає позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Як повідомляв Укрінформ, аварія сталася 3 серпня близько 17:00 у місті Люботині.

За попередніми даними, 50-річний водій вантажівки Renault не надав перевагу в русі автомобілю "ВАЗ 2112". Водій легковика застосував гальмування, однак уникнути зіткнення транспортних засобів не вдалося. Від отриманих травм 56-річний водій та двоє пасажирів легковика - 22-річний чоловік із 21-річною дружиною - загинули на місці. Поліцейські з'ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.