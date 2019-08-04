На Харківщині зіткнулися фура та легковик: є загиблі

У місті Люботин на Харківщині легковий автомобіль зіткнувся з фурою, внаслідок чого троє людей загинули, ще один отримав травми.

Про це повідомили в прес-службі поліції Харківської області.

"За попередніми даними, внаслідок зіткнення вантажного автомобіля "Renault" та "ВАЗ 2112" загинув 56-річний водій та 2 пасажири легковика - жінка та чоловік. 50-річний водій вантажівки отримав тілесні ушкодження, наразі вирішується питання щодо його госпіталізації до медичної установи", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про подію зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Люботинського відділення поліції.