До Дня Незалежності на Чернігівщині встановлять меморіальну дошку Левку Лук’яненку

До Дня Незалежності в селищі Седневі урочисто відкриють меморіальну дошку на честь відомого правозахисника, громадсько-політичного і культурного діяча, одного з авторів Акту про незалежність нашої держави, Героя України Левка Лук'яненка.

Про це у Facebook повідомив учений секретар Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" і громадський активіст Сергій Черняков.

"У Седневі напередодні Дня Незалежності України планується урочисте встановлення меморіальної дошки Левку Лук'яненку, Герою України", - підписав він розміщену в пості фотографію дошки.

Раніше повідомлялося, що меморіальну дошку на честь Лук’яненка відкриють також у Чернігові по вул. Рокосовського 49-а, де він деякий час проводив свої зібрання і де досі проживає його перша дружина.

А в Седневі Чернігівського району живе рідна сестра Героя Зінаїда Лук’яненко.

Левко Лук’яненко народився 24 серпня 1928 року в селі Хрипівка Городнянського району Чернігівської області, помер 7 липня 2018 року в Києві. В історію увійшов як правозахисник, громадсько-політичний і культурний діяч, борець за незалежність України, співзасновник Української Гельсінської групи, народний депутат України, автор Акту проголошення незалежності України", лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року.