У Чернігові відкриють меморіальну дошку на честь Левка Лук’яненка

У Чернігові встановлять меморіальну дошку на честь видатного борця за незалежність України Левка Лук’яненка. Її відкриють на будинку, де він проводив свої зібрання.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила заступник начальника пресслужби Чернігівської міської ради Наталія Чусь.

"Меморіальну дошку на честь відомого правозахисника, громадсько-політичного і культурного діяча, Героя України та одного з авторів Акта про незалежність України Левка Лук'яненка виконком Чернігівської міськради вирішив встановити на будинку №49 по вулиці Рокоссовського, де жив брат діяча й де останній проводив свої зібрання", - розповіла речниця.

За її словами, дошку планується відкрити до Дня Незалежності України. Кошти на її виготовлення перерозподілять за рахунок зменшення фінансування на 24 тис. грн ремонтів об'єктів культурної спадщини.

Комісія вже погодила текст, який буде викарбуваний на дошці: "У цьому будинку в 1989 році працював Левко Григорович Лук’яненко (1928 - 2018) - борець за незалежність України у ХХ сторіччі, автор Акта проголошення незалежності України, Герой України".

Спочатку таку дошку планували встановити на Рокосовського, 41-б, де Лук’яненко проживав деякий час між звільненням із в’язниці й повторним арештом у 1970-х роках і де нині живе його перша дружина. Однак згодом переважила інша думка.

Обговорювалася й інша пропозиція - перейменувати вулицю Рокоссовського на честь Лук’яненка. Однак у чернігівців ця ідея підтримки не знайшла.

Левко Лук’яненко народився 24 серпня 1928 року в селі Хрипівка Городнянського району Чернігівської області, помер 7 липня 2018 року в Києві. Він був відомим правозахисником, політичним і культурним діячем, співзасновником Української Гельсінської групи, лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року.

Фото: qha.com.ua