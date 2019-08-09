Суми ухвалили план місцевого економічного розвитку міста, розрахований на 2019-2021 роки.

Відповідний документ, розроблений в рамках ініціативи ЄС «Мери за економічне зростання» представниками міської влади, науки, бізнесу та громадськості, схвалено під час чергової сесії Сумської міськради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Місто готове до змін. Саме тому у Сумах ведеться системна робота із залучення інвесторів та удосконалення інвестиційного клімату, що сприяє покращенню життя сумчан. «Суми – дружні до інвесторів. Ми робимо усе для того, аби у нашому місті можна було легко та ефективно відкрити і вести власний бізнес», - зазначив після ухвалення плану мер Сум Олександр Лисенко, подякувавши усім, хто долучився до розробки важливого для міста документу, та депутатам за його підтримку.

За словами мера, під час розробки документа було використано, зокрема, «Прогноз економічного і соціального розвитку міста Суми на середньостроковий період» та «Профіль громади, SWOT-аналіз, сценарний аналіз та аналіз конкурентних переваг міста Сум».

Це, як зазначив Лисенко, дало змогу об'єктивно та ґрунтовно проаналізувати сучасний стан та прогнозні тенденції соціально-економічного розвитку міста.

Основними цілями плану місцевого економічного розвитку є забезпечення надання супровідних послуг для бізнесу та створення базової інфраструктури для його розвитку; формування маркетингової політики міської ради; створення умов для розвитку сфери туризму та інші.